Рыбий жир защищает от инфекций? Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

Рыбий жир – полезное для организма средство, поскольку оно содержит Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Этот продукт обладает противовоспалительными свойствами, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.

Врач отметил, что рыбий жир не является средством, которое значительно укрепляет иммунитет. Однако его противовоспалительное действие может облегчить течение инфекционных заболеваний. По словам Георгия Сапего, рыбий жир сдерживает воспаление в легких.

Фото: pexels





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