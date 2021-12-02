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Гололедица – сезон переломов, ушибов и растяжений. Как избежать встречи с травматологом?
Источник материала: ОНТ
Шел, поскользнулся, упал, очнулся – гипс. Знакомый сценарий, не так ли? И речь тут не о фильме «Бриллиантовая рука», а о серьезных последствиях неаккуратной ходьбы по зимним улицам. Ведь скользкие дороги – верные спутники самой холодной поры года.
Гололедица в наших краях – дело привычное. Капли выпавшего дождя замерзают и превращаются в ледяную корку. Нынешняя зима вряд ли станет исключением из правил. Ведь уже с первым снегом и гололедом количество пациентов в травмпунктах возросло в три раза. Классика жанра – вывихи, ушибы и растяжения.
Галине Николаевне 82 года. Она знает: в таком возрасте даже небольшое падение может быть не на шутку опасным. Кости у пожилых ломаются легче, чем у молодых, и заживают гораздо медленнее. И при любой травме без помощи врачей не обойтись.
Если человек после падения не может двигать конечностью, появились резкая боль, нарастающий отек и припухлость – срочно к врачу. Головокружение, потеря сознания и тошнота могут говорить о сотрясении мозга.
Основные пациенты травмпунктов – люди старше 50 лет. Около 70% из них – женщины. Ведь в этом возрасте они часто страдают остеопорозом – снижением плотности костной ткани. К тому же дамы любят каблуки, но до весны от них лучше отказаться.
Итак, настало самое время включать режим зимней безопасности – ходить по дорогам, обработанным специальной смесью. Если тропинка не посыпана, стоит идти небольшими шажками, как бы скользя, стараясь избегать склонов и горок. И конечно, быть всегда на чеку!
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Шел, поскользнулся, упал, очнулся – гипс. Знакомый сценарий, не так ли? И речь тут не о фильме «Бриллиантовая рука», а о серьезных последствиях неаккуратной ходьбы...
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