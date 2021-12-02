Гололедица – сезон переломов, ушибов и растяжений. Как избежать встречи с травматологом?

Источник материала: ОНТ

Шел, поскользнулся, упал, очнулся – гипс. Знакомый сценарий, не так ли? И речь тут не о фильме «Бриллиантовая рука», а о серьезных последствиях неаккуратной ходьбы по зимним улицам. Ведь скользкие дороги – верные спутники самой холодной поры года.





Гололедица в наших краях – дело привычное. Капли выпавшего дождя замерзают и превращаются в ледяную корку. Нынешняя зима вряд ли станет исключением из правил. Ведь уже с первым снегом и гололедом количество пациентов в травмпунктах возросло в три раза. Классика жанра – вывихи, ушибы и растяжения.

Владимир Малец, заведующий травматолого-ортопедическим отделением 6-й городской клинической больницы г. Минска: «Самые частые травмы – это перелом дистального отдела костей предплечья, это перелом дистального отдела лучевой кости, т.к. люди обычно падают и инстинктивно руки выставляют перед собой, соответственно, происходит чаще всего травма. Второй по частоте встречаемости – это переломы лодыжек, т.к. пациент поскальзывается и подворачивает ногу в пронации или супинации. И третий по частоте встречаемости – это перелом хирургической шейки плеча. Также пациент падает на отведенную руку и получается непрямой механизм травмы».

Галине Николаевне 82 года. Она знает: в таком возрасте даже небольшое падение может быть не на шутку опасным. Кости у пожилых ломаются легче, чем у молодых, и заживают гораздо медленнее. И при любой травме без помощи врачей не обойтись.

Галина Бочкарева, пациент приемного отделения 6-й городской клинической больницы г. Минска: «Пошла высыпать мусор в контейнер. И не пошла в бурках, а надела шлепки. Побыстрее. И там три ступенечки. Упала – и готово. Сломалась рука».

Если человек после падения не может двигать конечностью, появились резкая боль, нарастающий отек и припухлость – срочно к врачу. Головокружение, потеря сознания и тошнота могут говорить о сотрясении мозга.

Александр Шикавко, врач-травматолог-ортопед приемного отделения 6-й городской клинической больницы г. Минска: «Человек может обратиться как самостоятельно, так и доставляются по скорой, если это травмы нижних конечностей. Регистрируем пациентов, направляем на обследование. Основное обследование для травматолога – это, конечно же, рентген-снимок, который в принципе позволяет диагностировать. В дальнейшем при необходимости мы дифференцируем пациентов, даем наркоз, при необходимости вправляем, гипсуем. Если это позволяет, отпускаем домой, ну, и предлагаем госпитализацию пациентам, которых невозможно вылечить амбулаторно, которым требуется какое-то оперативное лечение».

Основные пациенты травмпунктов – люди старше 50 лет. Около 70% из них – женщины. Ведь в этом возрасте они часто страдают остеопорозом – снижением плотности костной ткани. К тому же дамы любят каблуки, но до весны от них лучше отказаться.

Александр Шикавко, врач-травматолог-ортопед приемного отделения 6-й городской клинической больницы г. Минска: «Само собой главная рекомендация – это смотреть под ноги, внимательнее относится к выбору обуви, чтобы она была не скользкая. А пожилым людям лучше лишний раз может задуматься о необходимости покидать дом».

Итак, настало самое время включать режим зимней безопасности – ходить по дорогам, обработанным специальной смесью. Если тропинка не посыпана, стоит идти небольшими шажками, как бы скользя, стараясь избегать склонов и горок. И конечно, быть всегда на чеку!

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