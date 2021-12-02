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Подготовка, профайлинг и безопасность на борту: интервью с белорусским бортпроводником
Источник материала: ОНТ
Казалось бы, профессия мечты! Путешествия, стильная форма и неизменная улыбка – это мы видим каждый раз, поднимаясь на трап самолета. Нас встречают бортпроводники, чья работа кажется простой и понятной. Но в критической ситуации именно они будут бороться за жизнь пассажиров.
А вот как именно ведут себя профессионалы в экстренных ситуациях узнаем из первых уст. В эфире программы "Наше утро" побывал бортпроводник-инструктор Сергей Барташевич. Спросили у него, как стать бортпроводником, какие экстренные ситуации возникают в самолетах чаще всего и какую подготовку нужно пройти, чтобы приступить к работе?
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Казалось бы, профессия мечты! Путешествия, стильная форма и неизменная улыбка – это мы видим каждый раз, поднимаясь на трап самолета. Нас встречают бортпроводники,...
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