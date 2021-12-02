﻿ Подготовка, профайлинг и безопасность на борту: интервью с белорусским бортпроводником. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Подготовка, профайлинг и безопасность на борту: интервью с белорусским бортпроводником

02.12.2021 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Подготовка, профайлинг и безопасность на борту: интервью с белорусским бортпроводником

Казалось бы, профессия мечты! Путешествия, стильная форма и неизменная улыбка – это мы видим каждый раз, поднимаясь на трап самолета. Нас встречают бортпроводники, чья работа кажется простой и понятной. Но в критической ситуации именно они будут бороться за жизнь пассажиров. 

А вот как именно ведут себя профессионалы в экстренных ситуациях узнаем из первых уст. В эфире программы "Наше утро" побывал бортпроводник-инструктор Сергей Барташевич. Спросили у него, как стать бортпроводником, какие экстренные ситуации возникают в самолетах чаще всего и какую подготовку нужно пройти, чтобы приступить к работе?


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Казалось бы, профессия мечты! Путешествия, стильная форма и неизменная улыбка – это мы видим каждый раз, поднимаясь на трап самолета. Нас встречают бортпроводники,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют на 03.12.2021
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by