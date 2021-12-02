Это точно был не их день! 5 нелепых и смешных ситуаций, которые произошли с людьми и их питомцами (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Британец Пол Кларк попал в забавную историю на прогулке с дочерью. Девочка попросила его показать, как кататься на качающемся кресле-вертолете. Он решил показать на своем примере – сел в узкое сиденье и застрял. Мужчина полчаса пытался выбраться из игрушечного транспорта, но вместо этого порвал брюки и разбил телефон. Потеряв надежду выбраться самостоятельно, ему пришлось вызвать спасателей с телефона дочери. Те открутили у аттракциона ручки и спасли Кларка.





Похожий случай произошел в Шотландии. Зои Арчибальд пыталась доказать родным, что с легкостью поместится в игрушечную машинку двоюродного брата. Итог такой же – девушка застряла. Чтобы спасти Зои, отцу пришлось разрезать ножом часть машинки.

Но чаще всего главными героями курьезных историй становятся собаки. Шотландка Саманта Стирлинг обнаружила своего английского бульдога по кличке Кива на шкафу после того, как он провалился сквозь потолок. Упитанный питомец залез на чердак, чтобы найти игрушки, но потолок не выдержал его веса и обвалился. А в английской деревне Татбери собака по кличке Бо решила заняться ведением блога своей хозяйки, но сделала это своеобразно – села на телефон и удалила сотни постов на Facebook.

Коты тоже живут активной жизнью и веселят хозяев. Например, в Таиланде кот скинул со шкафа картонную коробку, где хранилась заначка его хозяина. Супруга заметила находку и скормила предприимчивому питомцу целую рыбу. Как вознаградил кота бережливый хозяин, остается догадываться.

А вот жительница Южной Кореи попала в нелепую ситуацию с деньгами. Она случайно уничтожила несколько купюр в шредере. Но не унывала, а вместе с мужем и дочерью кропотливо склеила все кусочки, а после заменила восстановленные банкноты в банке на новые. Ее начальник восхитился ее усидчивости и в качестве поощрения даже угостил ее обедом.

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