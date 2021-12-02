Кардиолог назвал симптомы тромбоза. Обратите на них внимание!

Источник материала: ОНТ

На наличие тромбоза может указывать посинение или побеление конечностей. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказал кардиолог Юрий Серебрянский.

Существует два вида тромбозов – венозные и артериальные, уточнил врач. Об их наличии может говорить побеление, а также посинение конечностей, сильная боль, снять которую невозможно без устранения ее причины.

В группе риска – люди с варикозным расширением вен, аритмией, диабетом и нарушением свертываемости крови.

Фото: pexels





Подписывайтесь на нас в Telegram