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Кардиолог назвал симптомы тромбоза. Обратите на них внимание!
Источник материала: ОНТ
На наличие тромбоза может указывать посинение или побеление конечностей. Об этом телеканалу «Москва 24»
Существует два вида тромбозов – венозные и артериальные, уточнил врач. Об их наличии может говорить побеление, а также посинение конечностей, сильная боль, снять которую невозможно без устранения ее причины.
В группе риска – люди с варикозным расширением вен, аритмией, диабетом и нарушением свертываемости крови.
Фото: pexels
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На наличие тромбоза может указывать посинение или побеление конечностей. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказал кардиолог Юрий Серебрянский. Существует два...
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