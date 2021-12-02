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Кардиолог назвал симптомы тромбоза. Обратите на них внимание!

02.12.2021 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кардиолог назвал симптомы тромбоза. Обратите на них внимание!

На наличие тромбоза может указывать посинение или побеление конечностей. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказал кардиолог Юрий Серебрянский.

Существует два вида тромбозов – венозные и артериальные, уточнил врач. Об их наличии может говорить побеление, а также посинение конечностей, сильная боль, снять которую невозможно без устранения ее причины.

В группе риска – люди с варикозным расширением вен, аритмией, диабетом и нарушением свертываемости крови. 

Фото: pexels

 


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На наличие тромбоза может указывать посинение или побеление конечностей. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказал кардиолог Юрий Серебрянский. Существует два...
 
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