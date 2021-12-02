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Какую юбку выбрать? В моде – плиссе и миди

02.12.2021 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какую юбку выбрать? В моде – плиссе и миди

Какие юбки выбирать в этом сезоне и с чем их носить? Рассказываем в нашей модной рубрике в программе «Наше утро».  

Плиссе – это вид материала, который заглаживается на полоски, а затем сшивается гармошкой. Такие были еще в Древнем Египте и Месопотамии за несколько тысяч лет до нашей эры и считались сугубо мужским предметом одежды. Затем египетские модницы позаимствовали их у мужчин и уже никогда с ними не расставались. Позже складки попали в Шотландию и прижились в известных на весь мир килтах, которые традиционно носят только мужчины. 

Чтобы юбка выглядела стильно и женственно, используйте самую оптимальную длину миди, такая модель подчеркнет талию, не поделит ваш силуэт на несколько частей, а наоборот вытянет его и сделает стройнее. Не выбирайте юбки-плиссе с широкой черной резинкой на талии, она выдает дешевизну и делает образ устаревшим. 

В сезоне осень-зима смело сочетайте несочетаемое. Носите юбки плиссе с жакетами, свитерами, свитшотами, сапогами или грубыми ботинками, дубленкой или пальто. И не бойтесь экспериментировать! 

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Какие юбки выбирать в этом сезоне и с чем их носить? Рассказываем в нашей модной рубрике в программе «Наше утро».   Плиссе – это вид материала, который...
 
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