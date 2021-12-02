Батарейка, магнит и игрушки: что чаще всего тянут в рот дети и как им помочь, если они что-то проглотили?

Источник материала: ОНТ

По статистике каждый четвертый ребенок от года до 5-6 лет хотя бы раз в жизни проглатывал инородные предметы: батарейку, магнит, монету, скрепку, косточку от рыбы и не только. Засовывать игрушки и предметы в рот – один из этапов развития малыша. Так он получает информацию о форме, свойствах и вкусе. Но часто любопытство приводит к неприятным последствиям.





Екатерина Константинова, врач-оториноларинголог городской детской клинической поликлиники №4 г. Минска: «Если это он уже проглотил либо у него будут какие-то минимальные проявления, как слюнотечение, тошнота, рвота. Либо вообще может не быть никаких проявлений. И в любом случае нужно собрать его и привезти в любое медицинское учреждение».

Но монеты или батарейки далеко не самые необычные предметы, которые дети проглатывают или даже засовывают к себе в уши и ноздри. В мире зафиксированы случаи, когда из детей вытаскивали пищалку из резиновой утки, шарики, которые растут в воде, и это еще цветочки.

Екатерина Константинова, врач-оториноларинголог городской детской клинической поликлиники №4 г. Минска: «Был ребенок, который засунул в нос 3 камня. Больших таких. Нормальных три уличных камня. В одну ноздрю два, а во вторую один. Было тяжело достать, потому что он постоянно крутился и было тяжело его подцепить. И был парень, который играл в страйкбол. И пуля от страйкбола попала ему в мягкие ткани носа».

Если в таких ситуациях врач может оказать оперативную медицинскую помощь, то в случае, когда пятнадцатилетний подросток проглотил еловую ветвь, она сводится к нулю.

Дарья Котова, врач-хирург городской детской клинической поликлиники №4 г. Минска: «В целом, оказать помощь как таковую достаточно сложно, потому что она нерентгенконтрастная. Ее не видно на снимке, ее не видно на УЗИ, то есть единственный вариант – провести эндоскопию, то есть проглотить зонд».

Такие необычные примеры заставляют специалистов быстро реагировать на экстренные ситуации. Для этого существует определенный алгоритм действий, которым они пользуются, чтобы помочь ребенку здесь и сейчас.

Дарья Котова, врач-хирург городской детской клинической поликлиники №4 г. Минска: «В первую очередь мы опрашиваем. Собираем анамнез. Возможно, родители видели, что ребенок проглотил. Возможно, они заподозрили что-то. И затем проводим рентгеновское обследование, то есть делаем снимок от шеи до малого таза, чтобы захватить весь желудочно-кишечный тракт по максимуму и определить локализацию».

В некоторых отделениях детских больниц даже есть выставки инородных тел, где собирают предметы, которые достают врачи из дыхательных путей или пищеварительной системы детей. Так они напоминают родителям всегда быть на чеку.

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