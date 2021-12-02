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Батарейка, магнит и игрушки: что чаще всего тянут в рот дети и как им помочь, если они что-то проглотили?
Источник материала: ОНТ
По статистике каждый четвертый ребенок от года до 5-6 лет хотя бы раз в жизни проглатывал инородные предметы: батарейку, магнит, монету, скрепку, косточку от рыбы и не только. Засовывать игрушки и предметы в рот – один из этапов развития малыша. Так он получает информацию о форме, свойствах и вкусе. Но часто любопытство приводит к неприятным последствиям.
Но монеты или батарейки далеко не самые необычные предметы, которые дети проглатывают или даже засовывают к себе в уши и ноздри. В мире зафиксированы случаи, когда из детей вытаскивали пищалку из резиновой утки, шарики, которые растут в воде, и это еще цветочки.
Если в таких ситуациях врач может оказать оперативную медицинскую помощь, то в случае, когда пятнадцатилетний подросток проглотил еловую ветвь, она сводится к нулю.
Такие необычные примеры заставляют специалистов быстро реагировать на экстренные ситуации. Для этого существует определенный алгоритм действий, которым они пользуются, чтобы помочь ребенку здесь и сейчас.
В некоторых отделениях детских больниц даже есть выставки инородных тел, где собирают предметы, которые достают врачи из дыхательных путей или пищеварительной системы детей. Так они напоминают родителям всегда быть на чеку.
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Батарейка, магнит и игрушки: что чаще всего тянут в рот дети и как им помочь, если они что-то проглотили?
По статистике каждый четвертый ребенок от года до 5-6 лет хотя бы раз в жизни проглатывал инородные предметы: батарейку, магнит, монету, скрепку, косточку от рыбы и не...
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