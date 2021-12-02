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Польские силовики задержали гуманитарный конвой для беженцев
Источник материала: ОНТ
Его пытались доставить польские и французские депутаты. Силовики попросту заблокировали дорогу. На все просьбы – жесткий отказ, несмотря на прекращение режима чрезвычайного положения.
По словам командира поста «вступило в действие другое постановление, которое вводит ограничения на три месяца». А фактически перечеркивает пункты нынешней польской Конституции.
Общественные деятели и депутаты крайне возмущены такой ситуацией. Пресс-конференцию пришлось проводить прямо в лесу. В выступлениях звучали просьбы к народу и польскому сообществу. Делегаты шокированы происходящим.
Многие понимали, что ситуация сложная, но весь масштаб бесчеловечности и жестокости поверг в шок. По словам французского депутата Европарламента Фабьен Келер, то, что польское правительство не соблюдает принципы верховенства закона, известно давно. Но то, что здесь происходит, еще хуже. Министр и пограничная служба сами решают, кто войдет в зону.
С гуманитарной точки зрения ситуация ужасна и неприемлема. Люди гибнут из-за холода и ужасных условий, которые царят в лесу. Не услышали депутатов и общественников и в этот раз.
Пройти к беженцам им не удалось. Зато теперь есть живые свидетели происходящего на границе уже глазами европейцев. Но услышат ли их?
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Его пытались доставить польские и французские депутаты. Силовики попросту заблокировали дорогу. На все просьбы – жесткий отказ, несмотря на прекращение режима...
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