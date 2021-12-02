В Брестском районе мужчина выкопал в огороде больше 100 патронов

Источник материала: БелТА

2 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе мужчина выкопал в огороде больше сотни патронов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя областного управления Государственного комитета судебных экспертиз Анну Мацкевич.

Мужчина обрабатывал огород в агрогородке Томашовка. Он выкопал более 100 патронов, несколько гильз и пуль. О находке сообщил в МЧС, а оттуда информацию передали в Брестский РОВД. На место вызова приехала следственно-оперативная группа. Саперно-пиротехническая группа войсковой части 5526 обследовала участок и обнаружила еще более 50 патронов.

Боеприпасы направили в Брестский межрайонный отдел ГКСЭ для судебной баллистической экспертизы. "Патроны долгое время пролежали в земле, покрылись коррозией. Однако на нескольких удалось рассмотреть год выпуска - 1915, - рассказала Анна Мацкевич. - Согласно выводам судебного эксперта, это винтовочные патроны калибра 7,62х54R и калибра 7,92х57 Мauser. Они изготовлены заводским способом и относятся к боеприпасам ручного нарезного огнестрельного оружия, однако для стрельбы непригодны".

Милиция проводит проверку.-0-