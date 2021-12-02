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Еще один Telegram-канал признан экстремистским

02.12.2021 14:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Telegram-канал "Ник и Майк" признан экстремистским, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.

"По заявлению прокуратуры города Минска информационная продукция Telegram-канала "Ник и Майк" признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении надзорного органа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"По заявлению прокуратуры города Минска информационная продукция Telegram-канала "Ник и Майк" признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении...
 
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