Альфа-Банк получил премию Bank of the Year 2021

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Альфа-Банк отметили за семейную опцию для Пакетов решений, возможность любому желающему, даже не клиенту, протестировать мобильный банк InSync, терминал для торгового эквайринга «Альфа-Касса» и развитие платформы Alfa Developer Hub (OpenAPI). Жюри также впечатлили финансовые показатели банка с учетом сложной эпидемиологической ситуации.

Журнал проводит конкурс Bank of the Year Awards каждый год. Жюри оценивают прибыльность, инновации и уровень сервиса финансовых компаний. Лучшие банки выбирают на мировом и региональном уровне, а также по отдельным странам.

The Banker — ведущее издание на тему финансов и банковского дела, которое выходит с 1926 года. Журнал распространяется более чем в 180 странах.