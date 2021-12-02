﻿ Альфа-Банк получил премию Bank of the Year 2021. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Альфа-Банк получил премию Bank of the Year 2021

02.12.2021 15:39 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Альфа-Банк получил премию Bank of the Year 2021
Фото: Myfin.by

Альфа-Банк отметили за семейную опцию для Пакетов решений, возможность любому желающему, даже не клиенту, протестировать мобильный банк InSync, терминал для торгового эквайринга «Альфа-Касса» и развитие платформы Alfa Developer Hub (OpenAPI). Жюри также впечатлили финансовые показатели банка с учетом сложной эпидемиологической ситуации.

Журнал проводит конкурс Bank of the Year Awards каждый год. Жюри оценивают прибыльность, инновации и уровень сервиса финансовых компаний. Лучшие банки выбирают на мировом и региональном уровне, а также по отдельным странам.

The Banker — ведущее издание на тему финансов и банковского дела, которое выходит с 1926 года. Журнал распространяется более чем в 180 странах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский Альфа-Банк получил награду Bank of the Year 2021. Международный финансовый журнал The Banker назвал Альфу лучшими в стране.
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще один Telegram-канал признан экстремистским
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by