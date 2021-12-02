Гомельчанин задержан за призывы к нарушению общественного порядка

Источник материала: БелТА

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За призывы к нарушению общественного порядка задержан гомельчанин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

На 35-летнего мужчину вышли оперативники областного управления ГУБОПиК. Установлено, что в одной из Telegram-групп он неоднократно размещал текстовые и голосовые сообщения с призывами к незаконному сбору граждан в общественных местах Гомеля, организовывая групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с неповиновением законным требованиям представителей власти.

Следователи в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.-0-