﻿ Жителя Калининграда будут судить в Витебске за провоз через границу более 290 кг гашиша. 21.by
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Жителя Калининграда будут судить в Витебске за провоз через границу более 290 кг гашиша

02.12.2021 16:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Калининграда будут судить в Витебске за провоз через границу более 290 кг гашиша, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.

Уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Калининграда направлено в Витебский областной суд для определения подсудности. Обвиняемый в мае 2021 года на территории Европейского союза приобрел с целью сбыта более 290 кг опасного наркотического средства. В тайнике полуприцепа в составе грузового тягача DAF он незаконно хранил и перевозил гашиш по территории ЕС, а затем ввез в Беларусь и пытался вывезти его в Россию. Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов и изъяли наркотик в пункте таможенного оформления "Бигосово-1" Витебской таможни.

Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В тайнике полуприцепа в составе грузового тягача DAF он незаконно хранил и перевозил гашиш по территории ЕС, а затем ввез в Беларусь и пытался вывезти его в Россию.
 
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