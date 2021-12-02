«Юра не гони, подумай о нас!» В Сеть попало видео из машины минчанина, который на скорости с пассажирами вылетел на обочину

Источник материала: ОНТ

Нетрезвый минчанин стал виновником ДТП с тремя пассажирами. Его приговорили к четырем годам лишения свободы, передает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Могилевской области Татьяну Старосотникову.

Авария произошла 3 июля в Осиповичском районе.

В Сеть попал момент аварии и секунды до него. На заднем сидении раздается голос женщины: «Юра, не гони, подумай о нас».

Но водитель продолжил игнорировать женщину, и автомобиль на скорости вылетел на обочину и врезался в дерево.

В результате ДТП две пассажирки 44 и 67 лет с тяжелыми травмами попали в больницу. В автомобиле также находился ребенок. Ему повезло больше всего, и он отделался ушибом и ссадинами. Пострадал и сам водитель.

Минчанина будут судить по ч.4 ст.317 Уголовного кодекса. Сейчас обвиняемый приговорен к 4 годам лишения свободы и лишен прав вождения на 6 лет. Автомобиль будет конфискован.

Фото: скриншот из видеорегистратора





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