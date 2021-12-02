ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Юра не гони, подумай о нас!» В Сеть попало видео из машины минчанина, который на скорости с пассажирами вылетел на обочину

02.12.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Нетрезвый минчанин стал виновником ДТП с тремя пассажирами. Его приговорили к четырем годам лишения свободы, передает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Могилевской области Татьяну Старосотникову.

Авария произошла 3 июля в Осиповичском районе.

В Сеть попал момент аварии и секунды до него. На заднем сидении раздается голос женщины: «Юра, не гони, подумай о нас».

Но водитель продолжил игнорировать женщину, и автомобиль на скорости вылетел на обочину и врезался в дерево.

В результате ДТП две пассажирки 44 и 67 лет с тяжелыми травмами попали в больницу. В автомобиле также находился ребенок. Ему повезло больше всего, и он отделался ушибом и ссадинами. Пострадал и сам водитель.

Минчанина будут судить по ч.4 ст.317 Уголовного кодекса. Сейчас обвиняемый приговорен к 4 годам лишения свободы и лишен прав вождения на 6 лет. Автомобиль будет конфискован.

Фото: скриншот  из видеорегистратора


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нетрезвый минчанин стал виновником ДТП с тремя пассажирами. Его приговорили к четырем годам лишения свободы, передает БЕЛТА со ссылкой на официального...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жителя Калининграда будут судить в Витебске за провоз через границу более 290 кг гашиша
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by