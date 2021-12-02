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«Удар по печени и желудку». Названы самые вредные продукты на новогоднем столе
Источник материала: ОНТ
Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян
С осторожностью стоит есть жирные продукты. Например, колбасы и ветчину. В большом количестве такие изделия могут навредить поджелудочной железе. Людям с гипертонией специалист порекомендовал не употреблять солений.
Во время праздничного застолья стоит предпочесть лишь один вид алкогольных напитков.
Фото: pexels
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Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал в беседе с «Москва 24», какие продукты на новогоднем столе могут навредить...
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