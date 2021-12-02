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«Удар по печени и желудку». Названы самые вредные продукты на новогоднем столе

02.12.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Удар по печени и желудку». Названы самые вредные продукты на новогоднем столе

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал в беседе с «Москва 24», какие продукты на новогоднем столе могут навредить здоровью.

С осторожностью стоит есть жирные продукты. Например, колбасы и ветчину. В большом количестве такие изделия могут навредить поджелудочной железе. Людям с гипертонией специалист порекомендовал не употреблять солений. 

Во время праздничного застолья стоит предпочесть лишь один вид алкогольных напитков.

Фото: pexels



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Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал в беседе с «Москва 24», какие продукты на новогоднем столе могут навредить...
 
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