«Удар по печени и желудку». Названы самые вредные продукты на новогоднем столе

Источник материала: ОНТ

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал в беседе с «Москва 24», какие продукты на новогоднем столе могут навредить здоровью.

С осторожностью стоит есть жирные продукты. Например, колбасы и ветчину. В большом количестве такие изделия могут навредить поджелудочной железе. Людям с гипертонией специалист порекомендовал не употреблять солений.

Во время праздничного застолья стоит предпочесть лишь один вид алкогольных напитков.

Фото: pexels









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