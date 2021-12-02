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«Никогда не забуду лица ведущей». Дарья Донцова рассказала, зачем разделась перед полным зрительным залом
Источник материала: ОНТ
Российская писательница Дарья Донцова рассказала
Темой программы стали онкозаболевания. Дарья Донцова, победившая рак, была гостьей эфира.
Писательница считает, что всех людей, которые победили онкозаболевание, объединяют такие черты, как оптимизм и жизнелюбие.
Фото: youtube.com
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«Никогда не забуду лица ведущей». Дарья Донцова рассказала, зачем разделась перед полным зрительным залом
Российская писательница Дарья Донцова рассказала в интервью, зачем во время одного из ток-шоу разделась перед полным залом зрителей. Темой программы стали...
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