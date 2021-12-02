«Никогда не забуду лица ведущей». Дарья Донцова рассказала, зачем разделась перед полным зрительным залом

Источник материала: ОНТ

Российская писательница Дарья Донцова рассказала в интервью , зачем во время одного из ток-шоу разделась перед полным залом зрителей.

Темой программы стали онкозаболевания. Дарья Донцова, победившая рак, была гостьей эфира.

Писательница считает, что всех людей, которые победили онкозаболевание, объединяют такие черты, как оптимизм и жизнелюбие.

Фото: youtube.com





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