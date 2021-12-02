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«Никогда не забуду лица ведущей». Дарья Донцова рассказала, зачем разделась перед полным зрительным залом

02.12.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Никогда не забуду лица ведущей». Дарья Донцова рассказала, зачем разделась перед полным зрительным залом

Российская писательница Дарья Донцова рассказала в интервью, зачем во время одного из ток-шоу разделась перед полным залом зрителей. 

Темой программы стали онкозаболевания. Дарья Донцова, победившая рак, была гостьей эфира. 

Писательница считает, что всех людей, которые победили онкозаболевание, объединяют такие черты, как оптимизм и жизнелюбие. 

Фото: youtube.com


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Российская писательница Дарья Донцова рассказала в интервью, зачем во время одного из ток-шоу разделась перед полным залом зрителей.  Темой программы стали...
 
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