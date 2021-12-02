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Названа неожиданная причина «опасного» холестерина в крови
Источник материала: ОНТ
Стресс может стать причиной избытка «опасного» холестерина. Об этом рассказал врач Тимоти Легг,
По словам медика, если человек нервничает, в организме выделяется гормон кортизол и адреналин. Это приводит к выделению жиров триглицеридов, которые являются источником энергии организма. Однако их переизбыток приводит к образованию «опасного» холестерина. В свою очередь, он закупоривает сосуды и увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Тимоти Легг советует правильно питаться и заниматься спортом – это поможет в борьбе со стрессом.
Фото: pexels
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Стресс может стать причиной избытка «опасного» холестерина. Об этом рассказал врач Тимоти Легг, пишет Daily Express. По словам медика, если человек нервничает, в...
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