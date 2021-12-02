Толстый кот ловко забрался на стену и поразил соцсети. Как ему это удалось? Только посмотрите!

Источник материала: ОНТ

Забравшийся на стену толстый кот попал на видео и удивил интернет-пользователей, пишет «Ридус».

На кадрах видно, как пушистый питомец быстро забирается вверх по стене, цепляясь когтями. Ловкость упитанного кота поразила соцсети. Ролик быстро стал популярным.

«Какая ловкая булочка», «Ничего себе. Никогда не видела толстых котов, ползающих по стенам», «Первый в мире скалолаз-толстячок», – написали в комментариях.





Фото: aroundpet.ru

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