ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Выставочный проект «Я. Мы. Помним!» продолжает путешествовать по Беларуси

02.12.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Выставочный проект «Я. Мы. Помним!» продолжает путешествовать по Беларуси

Выставочный проект «Я. Мы. Помним!» продолжает колесить по стране. Он создан по инициативе Белорусского союза женщин совместно с «Беларусбанком». Это правдивый рассказ истории о войне через судьбы простых солдат, которым пришлось многое пройти и пережить ради победы и мира.

Подробнее смотрите в видео.


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выставочный проект «Я. Мы. Помним!» продолжает колесить по стране. Он создан по инициативе Белорусского союза женщин совместно с «Беларусбанком». Это правдивый...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жителя Калининграда будут судить в Витебске за провоз через границу более 290 кг гашиша
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by