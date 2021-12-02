Выставочный проект «Я. Мы. Помним!» продолжает путешествовать по Беларуси

Источник материала: ОНТ

Выставочный проект «Я. Мы. Помним!» продолжает колесить по стране. Он создан по инициативе Белорусского союза женщин совместно с «Беларусбанком». Это правдивый рассказ истории о войне через судьбы простых солдат, которым пришлось многое пройти и пережить ради победы и мира.

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