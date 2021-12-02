﻿ Могилевчанин под предлогом реставрации ретроавтомобиля выманил у владельца почти $12 тыс.. 21.by
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Могилевчанин под предлогом реставрации ретроавтомобиля выманил у владельца почти $12 тыс.

02.12.2021 17:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Под предлогом реставрации раритетного авто житель Могилева выманил у владельца около $12 тыс. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МВД.

Более двух лет назад россиянин решил отреставрировать свой Cadillac Deville 1965 года выпуска. Поиски мастера привели в Беларусь. Заняться проектом согласился 32-летний могилевчанин. Договорившись о стоимости и сроках ремонта, могилевчанин получил авто и предоплату. Но работу выполнять не спешил: постоянно просил денег на запчасти, переносил сроки, а после перестал выходить на связь. Через год и вовсе попытался продать Cadillac.

В поле зрения правоохранителей могилевчанин попал за другие злодеяния. За несколько последних лет он обманул более 10 граждан. "Все махинации были связаны с оказанием услуг по покупке автомобилей и спецтехники, а также их ремонту. Мужчина брал предоплату за оговоренную работу, но обязательства не выполнял. В рамках следственных действий по одному из таких уголовных дел и вскрылась история с раритетным автомобилем", - рассказали правоохранители.

Редкую американскую машину вернули законному владельцу, который уже не надеялся ее увидеть. Отбывающий наказание могилевчанин стал фигурантом очередного уголовного дела за мошенничество.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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За несколько последних лет мужчина обманул более 10 граждан. "Все махинации были связаны с оказанием услуг по покупке автомобилей и спецтехники, а также их ремонту....
 
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