Как разместить статью на «Про бизнес»

Источник материала: ProBusiness





«Хочу рассказать о своей компании на портале „Про бизнес“. Как это сделать?» Такие вопросы мы регулярно получаем в наших соцсетях. Поэтому мы подготовили понятную памятку с ответами.

Какие задачи мы можем решить?

+ Сделать бренд компании и личный бренд руководителя ярким и узнаваемым

+ Рассказать о ваших продуктах и решениях для бизнес-аудитории так, чтобы это было интересно читать/смотреть

+ Привлечь новых клиентов и повысить лояльность уже существующих

+ Сделать вашу компанию привлекательной для бизнес-партнеров

+ Сформировать HR-бренд и привлечь сильных сотрудников.

Для этого мы можем создать спецпроект в любом из возможных форматов:





С примерами уже реализованных спецпроектов можно ознакомиться по ссылке .

Какие еще есть варианты размещения на портале «Про бизнес»?

Баннеры

Новости кампаний

Посты с соцсетях (Facebook, Instagram, Telegram)

И на этом рекламные инструменты «Про бизнес» не заканчиваются. Мы готовы экспериментировать и создавать новые форматы в совместной работе с нашими рекламодателями.

Если вам актуально заявить о себе бизнес-сообществу, напишите менеджеру «Про бизнес» Алексею на e-mail: sa@probusiness.io или в Telegram @Probusiness_reklama