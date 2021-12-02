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Как разместить статью на «Про бизнес»

02.12.2021 17:29 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как разместить статью на «Про бизнес»

«Хочу рассказать о своей компании на портале „Про бизнес“. Как это сделать?» Такие вопросы мы регулярно получаем в наших соцсетях. Поэтому мы подготовили понятную памятку с ответами.

Какие задачи мы можем решить?

+ Сделать бренд компании и личный бренд руководителя ярким и узнаваемым
+ Рассказать о ваших продуктах и решениях для бизнес-аудитории так, чтобы это было интересно читать/смотреть
+ Привлечь новых клиентов и повысить лояльность уже существующих
+ Сделать вашу компанию привлекательной для бизнес-партнеров
+ Сформировать HR-бренд и привлечь сильных сотрудников.

Для этого мы можем создать спецпроект в любом из возможных форматов:

Как разместить статью на «Про бизнес»

С примерами уже реализованных спецпроектов можно ознакомиться по ссылке.

Какие еще есть варианты размещения на портале «Про бизнес»?

  • Баннеры
  • Новости кампаний
  • Посты с соцсетях (Facebook, Instagram, Telegram)

И на этом рекламные инструменты «Про бизнес» не заканчиваются. Мы готовы экспериментировать и создавать новые форматы в совместной работе с нашими рекламодателями.

Если вам актуально заявить о себе бизнес-сообществу, напишите менеджеру «Про бизнес» Алексею на e-mail: sa@probusiness.io или в Telegram @Probusiness_reklama

Либо оставьте заявку в форме, и мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.

 
 
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«Хочу рассказать о своей компании на портале "Про бизнес". Как это сделать?» Такие вопросы мы регулярно получаем в наших соцсетях. Поэтому мы подготовили понятную...
 
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