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Как разместить статью на «Про бизнес»
02.12.2021 17:29 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Хочу рассказать о своей компании на портале „Про бизнес“. Как это сделать?» Такие вопросы мы регулярно получаем в наших соцсетях. Поэтому мы подготовили понятную памятку с ответами.
Какие задачи мы можем решить?
+ Сделать бренд компании и личный бренд руководителя ярким и узнаваемым
Для этого мы можем создать
С примерами уже реализованных спецпроектов можно ознакомиться по
Какие еще есть варианты размещения на портале «Про бизнес»?
И на этом рекламные инструменты «Про бизнес» не заканчиваются. Мы готовы экспериментировать и создавать новые форматы в совместной работе с нашими рекламодателями.
Если вам актуально заявить о себе бизнес-сообществу, напишите менеджеру «Про бизнес» Алексею на e-mail:
Либо оставьте заявку в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Хочу рассказать о своей компании на портале "Про бизнес". Как это сделать?» Такие вопросы мы регулярно получаем в наших соцсетях. Поэтому мы подготовили понятную...
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