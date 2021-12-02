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Первая медаль у Беларуси на втором этапе биатлонного Кубка мира в Эстерсунде: Анна Сола стала третьей в спринте

02.12.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первая медаль у Беларуси на втором этапе биатлонного Кубка мира в Эстерсунде: Анна Сола стала третьей в спринте

Белорусская биатлонистка Анна Сола принесла нашей команде первую награду – бронзовую медаль – в Кубке мира, который проходит в Швеции.



Белоруска совершила один промах и проиграла Лизе Терезе Хаузер 14,4 сек.

Эльвира Эберг (+12,5 сек.; 2 промаха) стала второй.

Динара Алимбекова, лидер белорусской сборной, снова четвертая.

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Белорусская биатлонистка Анна Сола принесла нашей команде первую награду – бронзовую медаль – в Кубке мира, который проходит в Швеции. Белоруска совершила один...
 
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