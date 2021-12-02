Снегопады накрыли север Беларуси – видео

Источник материала: ОНТ

Впервые за долгие годы зима сразу вступила в свои права. Первые крупные снегопады подарили Витебску более 10 сантиметров снега, а на западе области – почти 20 см. В областном центре на трамвайные пути выехал спецтранспорт.





В парке местного депо всего 4 такие машины. Одного заезда хватает, чтобы надолго очистить пути от снега, потому как даже невысокие сугробы способны остановить трамвайное движение в городе.

Вадим Березин, начальник трамвайного депо г. Витебска: «Если снежный покров превышает 15 сантиметров, то техника выезжает на линию. Как правило, это происходит в ночное время, чтобы из-за плотности потока не повредить транспортные средства. Но если плотность снега выпадает в дневное время, то выезжаем и днем».

Впервые за долгие годы календарная зима на севере страны началась с настоящей метели. Антициклоны принесли в регион за несколько дней полторы декадной нормы осадков. Если в первый снегопад в области было почти 90 дорожных происшествий, то сегодня, в метель, только 34, но и автомобилистов и пешеходов Госавтоинспекция призывает быть внимательными на дороге.

Иван Иванов, заместитель начальника ГАИ УВД Витебского облисполкома: «При движении на транспортном средстве необходимо строго соблюдать скоростной режим, учитывать погодные условия, осложнения дорожного покрытия, ограничить маневры при перестроении из полосы в полосу. Особое внимание – при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам».

Сегодня дорожные службы и дворники в городе с 6:00 приводят улицы в порядок. В уборке задействованы 20 машин и более 100 дворников.

Уже к вечеру минус сменится на плюс, высока вероятность гололеда.

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