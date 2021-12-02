|
Снегопады накрыли север Беларуси – видео
Источник материала: ОНТ
Впервые за долгие годы зима сразу вступила в свои права. Первые крупные снегопады подарили Витебску более 10 сантиметров снега, а на западе области – почти 20 см. В областном центре на трамвайные пути выехал спецтранспорт.
В парке местного депо всего 4 такие машины. Одного заезда хватает, чтобы надолго очистить пути от снега, потому как даже невысокие сугробы способны остановить трамвайное движение в городе.
Впервые за долгие годы календарная зима на севере страны началась с настоящей метели. Антициклоны принесли в регион за несколько дней полторы декадной нормы осадков. Если в первый снегопад в области было почти 90 дорожных происшествий, то сегодня, в метель, только 34, но и автомобилистов и пешеходов Госавтоинспекция призывает быть внимательными на дороге.
Сегодня дорожные службы и дворники в городе с 6:00 приводят улицы в порядок. В уборке задействованы 20 машин и более 100 дворников.
Уже к вечеру минус сменится на плюс, высока вероятность гололеда.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые за долгие годы зима сразу вступила в свои права. Первые крупные снегопады подарили Витебску более 10 сантиметров снега, а на западе области – почти 20 см. В...
|
Архив (Разное)