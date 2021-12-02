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Сборная Сербии стала третьим полуфиналистом теннисного Кубка Дэвиса
Источник материала: ОНТ
В четвертьфинале сербы обыграли команду Казахстана – 2:1.
Победные очки своей сборной принесли Новак Джокович в одиночном разряде, а также Джокович и Никола Чачич – в паре.
Сегодня станет известен последний участник полуфинала. На корте встретятся Россия и Швеция, начало матча в 19:30.
Откроют встречу вторая ракетка мира Даниил Медведев и 94-й номер рейтинга Микаэль Имер.
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В четвертьфинале сербы обыграли команду Казахстана – 2:1. Победные очки своей сборной принесли Новак Джокович в одиночном разряде, а также Джокович и Никола Чачич...
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