Сборная Сербии стала третьим полуфиналистом теннисного Кубка Дэвиса

Источник материала: ОНТ

В четвертьфинале сербы обыграли команду Казахстана – 2:1.

Победные очки своей сборной принесли Новак Джокович в одиночном разряде, а также Джокович и Никола Чачич – в паре.

Сегодня станет известен последний участник полуфинала. На корте встретятся Россия и Швеция, начало матча в 19:30.

Откроют встречу вторая ракетка мира Даниил Медведев и 94-й номер рейтинга Микаэль Имер.

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