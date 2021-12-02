ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сборная Сербии стала третьим полуфиналистом теннисного Кубка Дэвиса

02.12.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сборная Сербии стала третьим полуфиналистом теннисного Кубка Дэвиса

В четвертьфинале сербы обыграли команду Казахстана – 2:1.

Победные очки своей сборной принесли Новак Джокович в одиночном разряде, а также Джокович и Никола Чачич – в паре. 

Сегодня станет известен последний участник полуфинала. На корте встретятся Россия и Швеция, начало матча в 19:30.

Откроют встречу вторая ракетка мира Даниил Медведев и 94-й номер рейтинга Микаэль Имер.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четвертьфинале сербы обыграли команду Казахстана – 2:1. Победные очки своей сборной принесли Новак Джокович в одиночном разряде, а также Джокович и Никола Чачич...
 
Новости дня
Новости разные
 
Могилевчанин под предлогом реставрации ретроавтомобиля выманил у владельца почти $12 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by