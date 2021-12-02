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Лукашенко рассказал, что его сын Николай соревновался с Путиным в стрельбе из пистолета

02.12.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко рассказал, что его сын Николай соревновался с Путиным в стрельбе из пистолета

Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву рассказал, что его сын Николай соревновался с Владимиром Путиным в стрельбе из пистолета, пишет БЕЛТА.



Президент уточнил, что стрельбу вели из пистолетов. 

Глава государства также признался, что пистолет – для него самое тяжелое и нелюбимое оружие.

Фото: БЕЛТА

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Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву рассказал, что его сын Николай соревновался с Владимиром Путиным в стрельбе из...
 
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