Лукашенко рассказал, что его сын Николай соревновался с Путиным в стрельбе из пистолета

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву рассказал, что его сын Николай соревновался с Владимиром Путиным в стрельбе из пистолета, пишет БЕЛТА.









Президент уточнил, что стрельбу вели из пистолетов.

Глава государства также признался, что пистолет – для него самое тяжелое и нелюбимое оружие.

Фото: БЕЛТА

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