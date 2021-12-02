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Лукашенко рассказал, что его сын Николай соревновался с Путиным в стрельбе из пистолета
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко
Президент уточнил, что стрельбу вели из пистолетов.
Глава государства также признался, что пистолет – для него самое тяжелое и нелюбимое оружие.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву рассказал, что его сын Николай соревновался с Владимиром Путиным в стрельбе из...
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