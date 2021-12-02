Александр Лукашенко с губернатором Игорем Бабушкиным обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и Астраханской области России

Источник материала: ОНТ

Ставка на продовольствие, но готовы сотрудничать практически в любой сфере. Президент сегодня пообщался с губернатором Астраханской области – регион, который может решить для Беларуси вопрос доставок товара в Юго-Восточную Азию через порты Каспийского моря.





По словам Александра Лукашенко, белорусы готовы к проектам разного масштаба и формата. Строительство, совместные предприятия, машиностроение. Но самый большой потенциал, конечно, – в области сельского хозяйства.

Астраханский регион считается «главным огородом России», а главному огороду нужна техника. И белорусская подошла своим соотношением цена/качество.

В регионе будет создан торгово-сервисный центр МТЗ, власти заинтересованы и в появлении торговой сети для белорусских товаров с учетом популярности «ярмарок».

За девять месяцев этого года товарооборот между сторонами превысил 23 млн долларов – но это далеко не «потолок». Особенно с учетом возможностей, которые появляются у белорусов, если стороны договорятся о перевалке грузов в этой части России.

Сегодня губернатор проводит переговоры и на уровне белорусского правительства, стороны уже подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Оно включает культурные, научные, образовательные проекты. В Астрахани работают девять высших учебных заведений, они сотрудничают с коллегами из Минска, Гомеля, Витебска, Гродно, Могилева и обмениваются научными исследованиями.

ФОТО: БЕЛТА

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