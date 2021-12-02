Лукашенко: оппозиция готовит новые протесты в Беларуси, и если кто-то выйдет – то для того, чтобы их профинансировали

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву заявил, что оппозиция в Беларуси готовит новые протесты, пишет БЕЛТА.

Когда Президент отвечал на уточняющий вопрос Киселева о содержании программы оппозиции, с которой он ознакомился, Глава государства подчеркнул, что в ней говорится о трех этапах организации протестов.

Фото: БЕЛТА

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