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Лукашенко о Путине: Мы видим этот мир одинаковыми глазами
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси назвал отношения с президентом России братскими
По словам Александра Лукашенко, они с Путиным видят мир одинаковыми глазами.
Президент Беларуси сказал, что убедился в этом особенно в последнее время. Особенно поддержку Александр Лукашенко ощутил во время последних президентских выборов.
Также лидеров двух стран, по словам Президента Беларуси, сплотили удары истинных врагов.
Фото: БЕЛТА
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