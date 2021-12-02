Лукашенко о Путине: Мы видим этот мир одинаковыми глазами

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси назвал отношения с президентом России братскими в интервью гендиректору РИА «Новости» Дмитрию Киселеву.

По словам Александра Лукашенко, они с Путиным видят мир одинаковыми глазами.

Президент Беларуси сказал, что убедился в этом особенно в последнее время. Особенно поддержку Александр Лукашенко ощутил во время последних президентских выборов.

Также лидеров двух стран, по словам Президента Беларуси, сплотили удары истинных врагов.

Фото: БЕЛТА

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