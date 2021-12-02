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Лукашенко о Путине: Мы видим этот мир одинаковыми глазами

02.12.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о Путине: Мы видим этот мир одинаковыми глазами

Президент Беларуси назвал отношения с президентом России братскими в интервью гендиректору РИА «Новости» Дмитрию Киселеву.

По словам Александра Лукашенко, они с Путиным видят мир одинаковыми глазами.

Президент Беларуси сказал, что убедился в этом особенно в последнее время. Особенно поддержку Александр Лукашенко ощутил во время последних президентских выборов.  

Также лидеров двух стран, по словам Президента Беларуси, сплотили удары истинных врагов.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси назвал отношения с президентом России братскими в интервью гендиректору РИА «Новости» Дмитрию Киселеву. По словам Александра Лукашенко, они с...
 
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