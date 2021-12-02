«Юность» обыграла «Неман» в чемпионате Беларуси по хоккею

Источник материала: ОНТ

Еще три матча прошли в чемпионате Беларуси по хоккею. В центральном противостоянии тура встречались «Юность» и «Неман».

На льду «Чижовка-арены» минский клуб смог одержать победу – 2:1 (в составе «Юности» забросили Всеволод Кашкар и Юрий Юхарев).

Сейчас «Юность» занимает первое место в турнирной таблице. Главный конкурент команды за лидерство – солигорский «Шахтер», который смог разгромить «Брест» со счетом 5:0.

«Динамо-Молодечно» уступило «Лиде» – 3:6.

Сегодня в Экстралиге пройдут еще три матча.

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