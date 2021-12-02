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Информпродукция еще одного Telegram-канала признана экстремистской
Источник материала: БелТА
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационная продукция еще одного канала в Telegram признана экстремистской, сообщили БЕЛТА в Генеральной прокуратуре.
"По заявлению прокурора Витебской области информационная продукция Telegram-канала "КРИТИКА ЧИСТОГО РАЗУМА" признана экстремистскими материалами", - рассказали в ведомстве.-0-
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"По заявлению прокурора Витебской области информационная продукция Telegram-канала "КРИТИКА ЧИСТОГО РАЗУМА" признана экстремистскими материалами", - рассказали в...
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