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Информпродукция еще одного Telegram-канала признана экстремистской

02.12.2021 18:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационная продукция еще одного канала в Telegram признана экстремистской, сообщили БЕЛТА в Генеральной прокуратуре.

"По заявлению прокурора Витебской области информационная продукция Telegram-канала "КРИТИКА ЧИСТОГО РАЗУМА" признана экстремистскими материалами", - рассказали в ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"По заявлению прокурора Витебской области информационная продукция Telegram-канала "КРИТИКА ЧИСТОГО РАЗУМА" признана экстремистскими материалами", - рассказали в...
 
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