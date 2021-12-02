Макей: Под надуманным предлогом миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси стремительно наращивается военный потенциал НАТО. Для войны с кем?

Источник материала: ОНТ

Владимир Макей, выступая на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме, заявил, что на пространстве ОБСЕ уже полыхают войны - информационные и гибридные, передает БЕЛТА.

Кроме того, Владимир Макей обратил внимание на то, что будущее развитие континента все более определяет логика санкционного противостояния.

Министр иностранных дел Беларуси считает, что теперь не ценности а жажда власти лежит в основе политики Запада.

Фото: БЕЛТА

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