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Макей: Под надуманным предлогом миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси стремительно наращивается военный потенциал НАТО. Для войны с кем?

02.12.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Макей: Под надуманным предлогом миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси стремительно наращивается военный потенциал НАТО. Для войны с кем?

Владимир Макей, выступая на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме, заявил, что на пространстве ОБСЕ уже полыхают войны - информационные и гибридные, передает БЕЛТА.

Кроме того, Владимир Макей обратил внимание на то, что будущее развитие континента все более определяет логика санкционного противостояния. 

Министр иностранных дел Беларуси считает, что теперь не ценности а жажда власти лежит в основе политики Запада.

Фото: БЕЛТА

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Владимир Макей, выступая на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме, заявил, что на пространстве ОБСЕ уже полыхают войны - информационные и гибридные, передает БЕЛТА....
 
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