﻿ Очереди на выезд из Беларуси не уменьшаются. На границе застряли более 4000 большегрузов. 21.by
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Очереди на выезд из Беларуси не уменьшаются. На границе застряли более 4000 большегрузов

02.12.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Очереди на выезд из Беларуси не уменьшаются. На границе застряли более 4000 большегрузов

Умышленное несоблюдение договорённостей. Гуманитарный кризис на границе сказался на международных перевозках. 

Очереди на выезд из Беларуси не уменьшаются. В многочасовых ожиданиях застряли водители более чем 4000 большегрузов. Больше всего на литовском направлении. Также значительные пробки на литовском направлении и на въезде в Польшу. Здесь свою негативную роль сыграло закрытие пункта пропуска «Кузница Белостокская». Причина в недобросовестных действиях наших соседей.

Как отмечают в Госпогранкомитете, из-за новогодних праздников поток транспорта в ближайшее время увеличится. Если сопредельные стороны не примут меры по решению данного вопроса, ситуация с очередями будет усугубляться. Перевозчики несут финансовые потери. 

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Умышленное несоблюдение договорённостей. Гуманитарный кризис на границе сказался на международных перевозках.  Очереди на выезд из Беларуси не уменьшаются. В...
 
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