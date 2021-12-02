Очереди на выезд из Беларуси не уменьшаются. На границе застряли более 4000 большегрузов

Источник материала: ОНТ

Умышленное несоблюдение договорённостей. Гуманитарный кризис на границе сказался на международных перевозках.

Очереди на выезд из Беларуси не уменьшаются. В многочасовых ожиданиях застряли водители более чем 4000 большегрузов. Больше всего на литовском направлении. Также значительные пробки на литовском направлении и на въезде в Польшу. Здесь свою негативную роль сыграло закрытие пункта пропуска «Кузница Белостокская». Причина в недобросовестных действиях наших соседей.

Как отмечают в Госпогранкомитете, из-за новогодних праздников поток транспорта в ближайшее время увеличится. Если сопредельные стороны не примут меры по решению данного вопроса, ситуация с очередями будет усугубляться. Перевозчики несут финансовые потери.

Подписывайтесь на нас в Telegram