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Очереди на выезд из Беларуси не уменьшаются. На границе застряли более 4000 большегрузов
Источник материала: ОНТ
Умышленное несоблюдение договорённостей. Гуманитарный кризис на границе сказался на международных перевозках.
Очереди на выезд из Беларуси не уменьшаются. В многочасовых ожиданиях застряли водители более чем 4000 большегрузов. Больше всего на литовском направлении. Также значительные пробки на литовском направлении и на въезде в Польшу. Здесь свою негативную роль сыграло закрытие пункта пропуска «Кузница Белостокская». Причина в недобросовестных действиях наших соседей.
Как отмечают в Госпогранкомитете, из-за новогодних праздников поток транспорта в ближайшее время увеличится. Если сопредельные стороны не примут меры по решению данного вопроса, ситуация с очередями будет усугубляться. Перевозчики несут финансовые потери.
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Умышленное несоблюдение договорённостей. Гуманитарный кризис на границе сказался на международных перевозках. Очереди на выезд из Беларуси не уменьшаются. В...
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