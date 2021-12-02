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Гендиректор «Белавиа»: мы уже вернули часть самолетов, взятых в лизинг, но купили новые

02.12.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гендиректор «Белавиа»: мы уже вернули часть самолетов, взятых в лизинг, но купили новые

Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец в интервью украинскому писателю и журналисту Всеволоду Непогодину рассказал, что делает авиакомпания в условиях санкций ЕС.

Он считает, что санкции Евросоюза, которые предусматривают разрыв лизинговых контрактов, – это попытка отобрать все лизинговые самолеты у авиакомпании.

Он отметил, что парк авиакомпании пополнился уже несколькими новыми бортами, его планируют и дальше расширять – компания будет брать самолеты в лизинг, но в странах, не входящих в состав ЕС, – в России и Китае.

Фото: БЕЛТА

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Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец в интервью украинскому писателю и журналисту Всеволоду Непогодину рассказал, что делает авиакомпания в условиях санкций ЕС....
 
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