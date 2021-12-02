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Гендиректор «Белавиа»: мы уже вернули часть самолетов, взятых в лизинг, но купили новые
Источник материала: ОНТ
Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец в интервью украинскому писателю и журналисту Всеволоду Непогодину
Он считает, что санкции Евросоюза, которые предусматривают разрыв лизинговых контрактов, – это попытка отобрать все лизинговые самолеты у авиакомпании.
Он отметил, что парк авиакомпании пополнился уже несколькими новыми бортами, его планируют и дальше расширять – компания будет брать самолеты в лизинг, но в странах, не входящих в состав ЕС, – в России и Китае.
Фото: БЕЛТА
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Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец в интервью украинскому писателю и журналисту Всеволоду Непогодину рассказал, что делает авиакомпания в условиях санкций ЕС....
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