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Книгу о жестоком отношении Литвы и Польши к беженцам презентовали в Беларуси

02.12.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Книгу о жестоком отношении Литвы и Польши к беженцам презентовали в Беларуси

Об этом должны знать не только сегодня! О фактах жестокого отношения Литвы и Польши к беженцам в Беларуси презентовали книгу. Своеобразную летопись событий собрали буквально за 2 недели.  

Авторство взял на себя политический обозреватель Максим Осипов. В основу книги легли документальные материалы белорусских и зарубежных журналистов. Здесь ужасающие события последних месяцев, когда на наших глазах развернулась гуманитарная драма, также книга рассказывает об истоках самой проблемы. Почему люди бегут с Ближнего Востока и почему погибают, так и не добравшись до заветной Европы.  

Пока книгу выпустили на русском языке, но намерены сделать всё, чтобы её прочли как можно больше людей в разных странах. В частности, её переведут на английский. Автор не исключает, что работа будет продолжена. В том числе в Интернете. Сайт «Белой книги» будет обновляться в режиме онлайн. Но эксперты всё же надеются, что материалов для книги скоро не станет. Ведь каждое дополнение – это очередной факт жестокости по отношению к мирным людям. 

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Об этом должны знать не только сегодня! О фактах жестокого отношения Литвы и Польши к беженцам в Беларуси презентовали книгу. Своеобразную летопись событий...
 
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