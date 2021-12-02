Книгу о жестоком отношении Литвы и Польши к беженцам презентовали в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Об этом должны знать не только сегодня! О фактах жестокого отношения Литвы и Польши к беженцам в Беларуси презентовали книгу. Своеобразную летопись событий собрали буквально за 2 недели.

Авторство взял на себя политический обозреватель Максим Осипов. В основу книги легли документальные материалы белорусских и зарубежных журналистов. Здесь ужасающие события последних месяцев, когда на наших глазах развернулась гуманитарная драма, также книга рассказывает об истоках самой проблемы. Почему люди бегут с Ближнего Востока и почему погибают, так и не добравшись до заветной Европы.

Пока книгу выпустили на русском языке, но намерены сделать всё, чтобы её прочли как можно больше людей в разных странах. В частности, её переведут на английский. Автор не исключает, что работа будет продолжена. В том числе в Интернете. Сайт «Белой книги» будет обновляться в режиме онлайн. Но эксперты всё же надеются, что материалов для книги скоро не станет. Ведь каждое дополнение – это очередной факт жестокости по отношению к мирным людям.

Подписывайтесь на нас в Telegram