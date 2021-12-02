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Благодарность Президента объявлена Белорусскому союзу женщин
Источник материала: ОНТ
Благодарность Президента объявлена Белорусскому союзу женщин. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.
Награда за значительный вклад в развитие женского движения, благотворительность, содействие повышению роли прекрасного пола в общественно-политической, социально-экономической, культурной жизни страны и укрепление гражданского общества.
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Благодарность Президента объявлена Белорусскому союзу женщин. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко. Награда за значительный вклад в...
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