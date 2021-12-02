Источник материала: ОНТ

Мини-футбольный клуб «Витэн» начал выступление в элитном раунде Лиги чемпионов.

В первом матче оршанская команда уступила казахстанскому «Кайрату» со счётом 2:3. Все поединки группы «А» проходят в российской Тюмени. Следующий матч Лиги чемпионов «Витэн» проведёт завтра против хозяев площадки. Также в нашем квартете выступает французский «Аньер-Вильнев».

ФОТО: fcviten.by

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