|
Сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк посмертно награжден орденом «За личное мужество» – Лукашенко подписал указ
Источник материала: ОНТ
Сотрудник КГБ старший лейтенант Дмитрий Федосюк посмертно награжден орденом «За личное мужество» – такой указ подписал сегодня Александр Лукашенко,
Сотрудник КГБ такой высокой награды удостоен за отвагу и личное мужество, проявленные при исполнении служебных обязанностей.
Ранее
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк посмертно награжден орденом «За личное мужество» – Лукашенко подписал указ
Сотрудник КГБ старший лейтенант Дмитрий Федосюк посмертно награжден орденом «За личное мужество» – такой указ подписал сегодня Александр Лукашенко, сообщили в...
|
Архив (Разное)