Сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк посмертно награжден орденом «За личное мужество» – Лукашенко подписал указ

Источник материала: ОНТ

Сотрудник КГБ старший лейтенант Дмитрий Федосюк посмертно награжден орденом «За личное мужество» – такой указ подписал сегодня Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе Президента.

Сотрудник КГБ такой высокой награды удостоен за отвагу и личное мужество, проявленные при исполнении служебных обязанностей.

Ранее сообщалось , что 28 сентября в Минске во время специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться причастные к террористической деятельности, в квартире из ружья открыл огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов особо опасный преступник. Сотрудник Комитета госбезопасности в результате был смертельно ранен.

Фото: БЕЛТА

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