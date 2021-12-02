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Сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк посмертно награжден орденом «За личное мужество» – Лукашенко подписал указ

02.12.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк посмертно награжден орденом «За личное мужество» – Лукашенко подписал указ

Сотрудник КГБ старший лейтенант Дмитрий Федосюк посмертно награжден орденом «За личное мужество» – такой указ подписал сегодня Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе Президента.

Сотрудник КГБ такой высокой награды удостоен за отвагу и личное мужество, проявленные при исполнении служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что 28 сентября в Минске во время специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться причастные к террористической деятельности, в квартире из ружья открыл огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов особо опасный преступник. Сотрудник Комитета госбезопасности в результате был смертельно ранен.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Сотрудник КГБ старший лейтенант Дмитрий Федосюк посмертно награжден орденом «За личное мужество» – такой указ подписал сегодня Александр Лукашенко, сообщили в...
 
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