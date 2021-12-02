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Лукашенко: в лесах на польской стороне море безымянных могил беженцев
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко
По словам Президента, большое количество безымянных могил беженцев появилось на польско-белорусской границе за время миграционного кризиса. Однако польские власти скрывают это, заявил Глава государства.
Кроме того, как обратил внимание Лукашенко, журналисты и международные наблюдатели работают только с белорусской стороны границы.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву заявил, что на польской стороне море безымянных могил беженце, сообщает БЕЛТА....
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