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Лукашенко: в лесах на польской стороне море безымянных могил беженцев

02.12.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: в лесах на польской стороне море безымянных могил беженцев

Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву заявил, что на польской стороне море безымянных могил беженце, сообщает БЕЛТА.

По словам Президента, большое количество безымянных могил беженцев появилось на польско-белорусской границе за время миграционного кризиса. Однако польские власти скрывают это, заявил Глава государства.

Кроме того, как обратил внимание Лукашенко, журналисты и международные наблюдатели работают только с белорусской стороны границы.

Фото: БЕЛТА

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Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву заявил, что на польской стороне море безымянных могил беженце, сообщает БЕЛТА....
 
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