Ночью до -10°С. Прогноз погоды на конец недели

Источник материала: ОНТ

Зима в Беларуси резко стартовала с убедительных успехов: снежный покров высотой от 1 до 8 сантиметров, а по Витебской области и на севере Минской – 11–17.

Завтра погодные условия будет определять область пониженного атмосферного давления, утром и днем по юго-востоку, где и пройдут наиболее интенсивные осадки, скажется влияние атмосферного фронта с юго-запада Европы. Температура воздуха около 0°С ночью и днём будет способствовать образованию гололедных явлений. Будьте осторожны.

Итак, в пятницу облачно с прояснениями. В большинстве районов мокрый снег, в дневные часы по юго-востоку сильный, налипание мокрого снега. Местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый, ночью по северо-западу сильный порывистый.

Утром температура воздуха на большей части от -1°С до +1°С. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках не выше +1°С. К вечеру температура составит до -1°С.

В выходные дни характер погоды существенно не изменится. Ее будет формировать область пониженного атмосферного давления, на фоне которого станут проходить малоактивные атмосферные фронты с Западной Европы. Временами пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -1…-7°С, в субботу по северу, в воскресенье по востоку при прояснениях до -10°С. Днем от - 3°С до +3°С.

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