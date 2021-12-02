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Гродненец задержан за сбыт марихуаны

02.12.2021 20:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За сбыт опасного наркотического средства задержан житель Гродно, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Оперативники региональной таможни и органов внутренних дел области задержали гродненца, который неоднократно сбывал наркотики. При задержании у мужчины обнаружено несколько свертков с веществом растительного происхождения общим весом около 15 г, которые были спрятаны в пакете с грецкими орехами. Эксперт областного управления ГКСЭ установил, что в свертках была марихуана. Еще почти 50 г такого вещества, а также различные приспособления для его употребления обнаружены по месту жительства нелегально проживающего в Беларуси украинца, которому гродненец неоднократно сбывал марихуану.

В отношении белоруса территориальное подразделение СК возбудило уголовные дела по ч.2, ч.3 ст.328 УК, в отношении украинца - по ч.1 ст.328 УК. Оба заключены под стражу.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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При задержании у мужчины обнаружено несколько свертков с веществом растительного происхождения общим весом около 15 г, которые были спрятаны в пакете с грецкими...
 
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