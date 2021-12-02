Почему белорусы едят египетскую картошку? Отвечает замминистра сельского хозяйства Игорь Брыло

Источник материала: ОНТ

Первый заместитель министра сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответил на вопрос, почему Беларусь, производящая порядка 900 тысяч тонн картошки в год, закупает ее у Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Египта.

Игорь Брыло: «Тот объем, который производит страна, его нам достаточно для промышленной переработки, его нам достаточно для создания баланса семенного материала для последующего урожая, подготовки к следующему урожаю. Его достаточно будет для реализации на ярмарках, выставках, в том числе и в торговых сетях. После этого объема, который мы производим, порядка 900 тысяч тонн в этом году, более 200 тысяч тонн мы экспортируем. Импорт картофеля – на четную дату порядка 20 тысяч тонн. То есть мы сегодня говорим о том небольшом импорте, который присутствует. Но почему он есть? Как правило, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, тот же самый Египет – они поставляют весной молодой картофель. Есть такая позиция. Вторая позиция – этот импортный картофель у некоторых производителей чипсов стоит как одно из направлений, именно из этого картофеля кажется, что вкусовые качества будут более достойные. Хотя 184 сорта в стране картофеля у нас, выбор огромнейший! И третий момент поступления импортного картофеля, как бы там ни было, но большую часть мы высаживаем своей селекцией, но 25% стараемся импортной, потому что селекционерам надо тоже соревноваться. Пусть они тоже подтягиваются к тому импортному картофелю, который, может быть, дает наибольший урожай и так далее. Здравомыслящая игра идет».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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