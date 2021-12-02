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Пейзажи Бялыницкого-Бирули продали в три раза дороже оценочной стоимости на аукционе в Лондоне
Источник материала: ОНТ
В Лондоне сегодня подводят итоги так называемой «Русской недели». Один из старейших и крупнейших аукционов Bonhams в этом сезоне сделал ставку не только на Репина и Коровина. Среди топ-лотов – пейзажи Бялыницкого-Бирули. Продали почти в три раза дороже оценочной стоимости. Компанию народному художнику БССР составили земляки Бакст, Глюкман, Аксельрод.
Если в Лондоне говорят: «Да ты словно с Бонд-стрит», то это значит, что человек точно знает, что будет «в моде». И так больше 200 лет, сколько на этой улице стучат аукционисты. В Bonhams подсчитывают выручку первых зимних торгов проверенными именами.
«Сделал погоду» в декабре «Апрельский день» с автографом Бялыницкого-Бирули. Картина 1910 года продана за более чем 25 тысяч евро. Немного уступили «Зимнее сумерки» 1899 года. Этот пейзаж «последний передвижник» написал на малой родине.
Коллекция Бялыницкого-Бирули в Национальном художественном самая большая в мире. Гораздо скромнее представлены гродненец Бакст, витебчанин Глюкман, молодечненец Аксельрод. Их произведения в основном – это бесценные подарки музею.
Работы художников-уроженцев Беларуси традиционно в топе продаж. Впереди всех – Шагал. Его «Влюблённые» совсем недавно ушли в чьи-то хорошие руки за более чем 25 миллионов евро. Чуть дешевле обошлась «Бычья туша» Сутина. Ещё в 1970-х эти картины стоили в 100 раз меньше. И никто не знает, что будет завтра.
Самым востребованным на Bonhams стал мастер жанра «ню» Глюкман. Суммарная выручка за его четыре портрета – более 80 тысяч евро. Пока на лондонской Бонд-стрит под стук молотка «продано», эта улица будет одной из главных в арт-мире.
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В Лондоне сегодня подводят итоги так называемой «Русской недели». Один из старейших и крупнейших аукционов Bonhams в этом сезоне сделал ставку не только на Репина и...
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