Пейзажи Бялыницкого-Бирули продали в три раза дороже оценочной стоимости на аукционе в Лондоне

Источник материала: ОНТ

В Лондоне сегодня подводят итоги так называемой «Русской недели». Один из старейших и крупнейших аукционов Bonhams в этом сезоне сделал ставку не только на Репина и Коровина. Среди топ-лотов – пейзажи Бялыницкого-Бирули. Продали почти в три раза дороже оценочной стоимости. Компанию народному художнику БССР составили земляки Бакст, Глюкман, Аксельрод.

Если в Лондоне говорят: «Да ты словно с Бонд-стрит», то это значит, что человек точно знает, что будет «в моде». И так больше 200 лет, сколько на этой улице стучат аукционисты. В Bonhams подсчитывают выручку первых зимних торгов проверенными именами.

Дарья Христова, директор русского отдела аукционного дома Bonhams: «Спрос рождает предложение. Мы, естественно, не берём работы на аукцион, которые не продаются. Если, например, Бируля известен больше среди наших покупателей бывшего Советского Союза, то Бакст – это международное имя. Его покупают не только русские, белорусы. Цены немножко скорректировались. И сейчас держатся на таком доступном уровне».

«Сделал погоду» в декабре «Апрельский день» с автографом Бялыницкого-Бирули. Картина 1910 года продана за более чем 25 тысяч евро. Немного уступили «Зимнее сумерки» 1899 года. Этот пейзаж «последний передвижник» написал на малой родине.

Светлана Прокопьева, заведующая отделом Национального художественного музея Беларуси: «Ко мне обратился консультант знаменитого аукционного дома Dorotheum, и я занималась атрибуцией двух подписных и датированных полотен Ивана Фомича Хруцкого, которые в настоящий момент находятся в Австрии. Конечно же, полезно таким образом отслеживать произведения искусства. В поле нашего зрения оказываются самые разные художники, в том числе и художники-уроженцы Беларуси»

Коллекция Бялыницкого-Бирули в Национальном художественном самая большая в мире. Гораздо скромнее представлены гродненец Бакст, витебчанин Глюкман, молодечненец Аксельрод. Их произведения в основном – это бесценные подарки музею.

Работы художников-уроженцев Беларуси традиционно в топе продаж. Впереди всех – Шагал. Его «Влюблённые» совсем недавно ушли в чьи-то хорошие руки за более чем 25 миллионов евро. Чуть дешевле обошлась «Бычья туша» Сутина. Ещё в 1970-х эти картины стоили в 100 раз меньше. И никто не знает, что будет завтра.

Самым востребованным на Bonhams стал мастер жанра «ню» Глюкман. Суммарная выручка за его четыре портрета – более 80 тысяч евро. Пока на лондонской Бонд-стрит под стук молотка «продано», эта улица будет одной из главных в арт-мире.

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