Что будет с крипторынком в метавселенной и как добыть биткоин из недр земли? Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

ОПЕК+ всё-таки решила увеличить добычу нефти в январе. На 400 тысяч баррелей в сутки. Хотя аналитики были уверены: от этих планов экспортёры откажутся из-за омикрон-штамма, а значит, прогнозов по снижению потребления нефти. От прежних условий по цене на газ не отступили Беларусь и Россия.

На рекорд идёт экспорт белорусских IT-услуг. Больше $2 млдр по итогам 9 месяцев. Показатель вырос почти на 23 % по сравнению с таким же периодом 2020-го.

КАКИХ ЗНАЧЕНИЙ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ БЕЛОРУССКИЙ ЭКСПОРТ?

Это данные Белстата. Если позитивная динамика сохранится, то по итогам года можно ожидать экспорт на уровне $3 млдр. Доля компьютерных услуг в общем объёме – около 30 %. Они на втором месте после транспортных.

О ЧЁМ РАССКАЗАТЬ НАЛОГОВОЙ ДО НОВОГО ГОДА?

Немало финансовых дел нужно успеть белорусам за последний месяц. Дедлайн по уплате авансового платежа по транспортному налогу – 15 декабря. Как можно заплатить – подробная информация есть в извещении, которое пришло из налоговой.

Ей стоит вовремя рассказать о своих планах перейти на упрощённую систему налогообложения в следующем году. Для организаций и предпринимателей – не позднее 31 числа.

Если у вас ещё остались старые деньги, то до конца месяца их можно обменять на действующие купюры и монеты. Обменять можно лишь в столичных кассах Нацбанка по адресу Толстого, 6. По данным регулятора, после деноминации 2016 года мелкие номиналы ещё остаются на руках.

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О ЦЕНЕ НА ГАЗ В 2022 ГОДУ

Теперь официально и по той же цене. Не дожидаясь конца года, Беларусь и Россия согласовали газовый вопрос. Подписан протокол о порядке формирования цены природного газа в будущем году.

«Газпром» будет продавать нам газ по $128,5 за тысячу кубометров. Не сравнить с ценами, которые приходится платить западным соседям за топливо. Фьючерсы на газ на бирже ICE (это крупнейший оператор срочного рынка, где торгуются контракты на энергоносители) превышают $1000 за тысячу кубометров.

ЧТО БУДЕТ С КРИПТОРЫНКОМ В МЕТАВСЕЛЕННОЙ?

Можно ли будет заключать контракты на поставки энергоносителей в криптовалюте? Этим вопросом активно интересуются западные клиенты российских нефтяных компаний. Насколько реально рассчитываться за нефть или газ биткоином или токеном? О будущем крипторынка и его жизни в новой метавселенной поговорим с экспертом Трофимом Ерёменко.

Трофим Ерёменко, управляющий партнёр консалтинговой компании: «В этом году знаковым для всего крипторынка и всего финансового рынка был такой случай, как признание Сальвадором биткоина законным платёжным средством. Так как блокчейн – это очень прозрачная платформа, на которой можно торговать, продавать, присваивать титул владения любому активу, то на эти платформы будут переходить и платежи, и передачи имущественных прав, и т.д».

Что будет дальше с биткоином? Аналитики JPMorgan считают, что справедливая стоимость – всего $35 тыс. Сейчас он стоит около $60 тыс.

Трофим Ерёменко, управляющий партнёр консалтинговой компании: «На мой взгляд, он будет дорожать. И да, $100 тыс. – это будет знаковая цифра, достигнув которой может произойти дальнейший скачкообразный рост. Но то, что он опуститься до $35 тыс. в какой- то момент, может быть, и ниже – это тоже абсолютно реальный сценарий».

Как на котировках цифровых активов отразится ребрендинг Facebook, создание метавселенной? Известно, что платформа будет поддерживать криптовалюты и NFT. Возможно, Цукерберг придумает и свой «метакоин».

Трофим Ерёменко, управляющий партнёр консалтинговой компании: «Уход в виртуальный мир – это достаточно понятный будет, особенно для молодежи, метод социализации. Ну, NFT-токены и вообще NFT-токенизация – это огромный пласт именно для торговли какими-то вещами именно в подобных системах. Думаю, что это будет не одна система, а несколько систем».

КАК ДОБЫТЬ БИТКОИН ИЗ НЕДР ЗЕМЛИ?

Интересно, что майнить криптовалюту хотят российские нефтяники. Используя для этого попутный нефтяной газ, с помощью которого генераторы выработают электроэнергию.

Пилотный проект «Газпром» уже запустил. И, по некоторым данным, таким способом удалось добыть криптовалюты на $100 тыс. Выработку попутного нефтяного газа увеличила «Белоруснефть». За десять месяцев – до 188,5 миллионов кубометров.

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