Кошка запрыгнула на кровать хозяйки, а потом начала с ней пререкаться. Только посмотрите на это – 100% будете смеяться! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике кошка не считают нужным слушаться хозяйку. Владелица поймала ее с поличным, когда пушистая забралась на расправленную кровать. Однако, несмотря на запреты, питомица начала настоящие пререкания с хозяйкой.





Пользователей Сети рассмешило поведение кошки, а еще многие узнали в ней своих питомцев.

Фото: depositphotos.com





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