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Кошка запрыгнула на кровать хозяйки, а потом начала с ней пререкаться. Только посмотрите на это – 100% будете смеяться! (ВИДЕО)

02.12.2021 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка запрыгнула на кровать хозяйки, а потом начала с ней пререкаться. Только посмотрите на это – 100% будете смеяться! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике кошка не считают нужным слушаться хозяйку. Владелица поймала ее с поличным, когда пушистая забралась на расправленную кровать. Однако, несмотря на запреты, питомица начала настоящие пререкания с хозяйкой.


Пользователей Сети рассмешило поведение кошки, а еще многие узнали в ней своих питомцев.

Фото: depositphotos.com


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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кошка не считают нужным слушаться хозяйку. Владелица поймала ее с поличным, когда пушистая забралась на расправленную...
 
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