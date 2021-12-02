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Кошка запрыгнула на кровать хозяйки, а потом начала с ней пререкаться. Только посмотрите на это – 100% будете смеяться! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике кошка не считают нужным слушаться хозяйку. Владелица поймала ее с поличным, когда пушистая забралась на расправленную кровать. Однако, несмотря на запреты, питомица начала настоящие пререкания с хозяйкой.
Пользователей Сети рассмешило поведение кошки, а еще многие узнали в ней своих питомцев.
Фото:
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Кошка запрыгнула на кровать хозяйки, а потом начала с ней пререкаться. Только посмотрите на это – 100% будете смеяться! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кошка не считают нужным слушаться хозяйку. Владелица поймала ее с поличным, когда пушистая забралась на расправленную...
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