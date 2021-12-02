Делегация МИД Ирана, конкурс детских рисунков и даже парикмахерская. 25-й день беженцев на границе

Источник материала: ОНТ

Конкурс детских рисунков, парикмахерская и делегация МИДа Ирана. Сегодняшний день в кризисном центре беженцев проводят не только с приятными событиями, но и с конкретной пользой от иностранных визитов. Любое содействие тем, кто хочет вернуться домой, и любая помощь тем, кто решил дождаться гуманитарного коридора, на вес золота. Ведь эту проблему на глобальном уровне можно решить только совместными усилиями.

В лагере беженцев начинают изучать русский язык. «Привет» и «спасибо» знают даже маленькие дети, а вот взрослые с приходом зимы пополнили словарный запас словом «закаляться». Впрочем, суровая (по меркам этих людей) белорусская погода куда мягче и переносится гораздо легче, чем холод по ту сторону колючей проволоки.

Каждый визит гостей здесь сопровождается оживлением. Сегодня в кризисном центре побывала делегации МИД Ирана.

И, пожалуй, это одни из немногих иностранных визитеров, которые приехали не картинки ради. Дипломаты готовы оказать любое содействие своим соотечественникам – тем, кто хочет вернуться домой.

Сегодня из Минска улетел еще один эвакуационный рейс в Ирак. Его дважды откладывали, не могли набрать достаточно пассажиров. Большинство беженцев тему возвращения даже обсуждать не хотят, они настроены продолжить свой путь.

Белорусы тем временем продолжают оказывать всю необходимую помощь. И благодаря искренней вовлеченности и желанию сделать этим людям лучше, сделать их хоть чуточку счастливее обычный склад превратился в настоящее убежище для беженцев со своей инфраструктурой.

Здесь есть все необходимое: еда, одежда, крыша над головой, баня, медпомощь и импровизированная парикмахерская. Но самое главное – эти люди в безопасности.

А чтобы скрасить однообразные будни этих людей, волонтеры проявляют фантазию. Сегодня – организовали конкурс рисунков для детей. С одной стороны, чтобы развлечь, с другой – рисунки это зеркало сознания. Все работы затем проанализируют вместе с психологами.

После польской атаки газом и водометами здесь психологи нужны и многим взрослым. Хотя эти люди не жалуются. А за их физическим здоровьем в кризисном центре следят пристально. Обращений не больше обычного, в основном с простудой. А сегодня сюда привезли ещё один гуманитарный груз, как шутят сами беженцы, для великанов. Обувь размеров 43+. Можно хоть завтра в путь. Вот только там, куда эти люди так стремятся, их, увы, не ждут.

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