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Лукашенко: введение единой валюты с Россией – это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли

02.12.2021 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву заявил, что введение единой валюты с Россией – это более высокий уровень интеграции, к которому стороны еще не подошли, передает БЕЛТА.

По словам Главы государства, второй вопрос – это условия, на которых будет работать эмиссионный центр.


Кроме того, Александру Лукашенко задали вопрос, есть ли потенциально пределы интеграции Беларуси и России. 


Фото: БЕЛТА

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Теги: Курсы валют
 
 
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Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву заявил, что введение единой валюты с Россией – это более высокий уровень...
 
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