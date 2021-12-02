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Лукашенко: введение единой валюты с Россией – это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли
Источник материала: ОНТвалюты с Россией – это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли" class="one-news__figure-img">
Александр Лукашенко
По словам Главы государства, второй вопрос – это условия, на которых будет работать эмиссионный центр.
Кроме того, Александру Лукашенко задали вопрос, есть ли потенциально пределы интеграции Беларуси и России.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: введение единой валюты с Россией – это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли
Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву заявил, что введение единой валюты с Россией – это более высокий уровень...
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