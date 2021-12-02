Лукашенко: введение единой валюты с Россией – это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли

Источник материала: ОНТ

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Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву заявил, что введение единой валюты с Россией – это более высокий уровень интеграции, к которому стороны еще не подошли, передает БЕЛТА.

По словам Главы государства, второй вопрос – это условия, на которых будет работать эмиссионный центр.





Кроме того, Александру Лукашенко задали вопрос, есть ли потенциально пределы интеграции Беларуси и России.





Фото: БЕЛТА

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