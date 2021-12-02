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Вооруженный мужчина возле штаб-квартиры ООН: полиция оцепила улицу
Источник материала: ОНТ
На Первую авеню возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прибыли усиленные наряды полиции,
Несколько патрульных машин с включенными световыми сигналами стоят перед зданием, также приехал микроавтобус с полицейскими в спецэкипировке и оружием.
О причинах происходящего пока не сообщается. Оцеплена часть проезжей части перед зданием.
У одного из входов в штаб-квартиру, по данным охраны, находится вооруженный мужчина.
Сейчас штаб-квартира ООН закрыта на вход и выход. Сотрудники спецподразделения полиции прибыли на Первую авеню.
Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик заявил, что пока сохраняется угроза безопасности.
Фото:
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На Первую авеню возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прибыли усиленные наряды полиции, сообщает ТАСС. Несколько патрульных машин с включенными световыми сигналами...
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