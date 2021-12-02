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Вооруженный мужчина возле штаб-квартиры ООН: полиция оцепила улицу

02.12.2021 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вооруженный мужчина возле штаб-квартиры ООН: полиция оцепила улицу

На Первую авеню возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прибыли усиленные наряды полиции, сообщает ТАСС.

Несколько патрульных машин с включенными световыми сигналами стоят перед зданием, также приехал микроавтобус с полицейскими в спецэкипировке и оружием.

О причинах происходящего пока не сообщается. Оцеплена часть проезжей части перед зданием.

У одного из входов в штаб-квартиру, по данным охраны, находится вооруженный мужчина. 

Сейчас штаб-квартира ООН закрыта на вход и выход. Сотрудники спецподразделения полиции прибыли на Первую авеню. 

Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик заявил, что пока сохраняется угроза безопасности.

Фото: depositphotos.com




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На Первую авеню возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прибыли усиленные наряды полиции, сообщает ТАСС. Несколько патрульных машин с включенными световыми сигналами...
 
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