Вооруженный мужчина возле штаб-квартиры ООН: полиция оцепила улицу

Источник материала: ОНТ

На Первую авеню возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прибыли усиленные наряды полиции, сообщает ТАСС.

Несколько патрульных машин с включенными световыми сигналами стоят перед зданием, также приехал микроавтобус с полицейскими в спецэкипировке и оружием.

О причинах происходящего пока не сообщается. Оцеплена часть проезжей части перед зданием.

У одного из входов в штаб-квартиру, по данным охраны, находится вооруженный мужчина.

Сейчас штаб-квартира ООН закрыта на вход и выход. Сотрудники спецподразделения полиции прибыли на Первую авеню.

Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик заявил, что пока сохраняется угроза безопасности.

Фото: depositphotos.com













Подписывайтесь на нас в Telegram