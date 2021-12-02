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Парень помог девушке с уроками, а она его отблагодарила – ни за что не догадаетесь как! Почитайте, это тронет вас до глубины души!

02.12.2021 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парень помог девушке с уроками, а она его отблагодарила – ни за что не догадаетесь как! Почитайте, это тронет вас до глубины души!

Пользователь Reddit поделился историей, которая его сильно впечатлила и заставила поверить в то, что добрых людей больше.

Во время урока в колледже парень помог девушке с домашним заданием. В это время она ела чипсы, и молодой человек спросил, можно ли ему взять одну. В ответ девушка не просто угостила, а отдала парню весь пакет.

Парень отмечает, что ей не нужно было этого делать, но такой жест стал самым добрым, из тех, которые кто-то по отношению к нему за последнее время. 

Пользователи Сети посоветовали парню поддерживать отношения с девушкой, ведь «такие люди редки, как бриллианты».

Фото: depositphotos.com



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Пользователь Reddit поделился историей, которая его сильно впечатлила и заставила поверить в то, что добрых людей больше. Во время урока в колледже парень помог...
 
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