8 вещей, которые мужчины ценят в женщине больше, чем красоту

Источник материала: ОНТ

Как вы знаете, большинство мужчин при встрече обращают внимание в первую очередь на внешность девушки. Но есть и те качества, которые ценятся больше, чем красота.

1. Умение слушать и слышать



Фото: www.blackpantera.ru

Да, такое простое качество оценит любой мужчина. Представьте, возлюбленный приходит домой и очень устал. Он хочет рассказать о том, что произошло с ним за день, но девушка постоянно его перебивает своими жалобами. Какая будет его реакция? В первые несколько раз он пропустит это мимо ушей, а дальше? Скорее всего, он просто засядет в телефон, потому что не нашел понимания от любимого человека.

2. Непосредственность



Фото: www.b17.ru

Вы часто видите таких девушек, которые улыбаются и радуются жизни? Ситуация скорее напоминает фильм, чем реальность. Многим приходится нелегко в жизни, но когда же радоваться простым вещам? Мужчины обожают женщин, которые готовят и пританцовывают. Которые с невероятными искренними эмоциями принимают стандартные подарки. Которые могут подбежать к любимому и внезапно поцеловать в щечку. Ради таких женщин мужчины готовы горы свернуть.

3. Наслаждение едой



Фото: www.cosmo.ru

«Кому это понравится?» – подумаете вы. Однако многие мужчины действительно это ценят в своей женщине. Конечно, замечательно, когда девушка следит за фигурой и правильно питается. Но, а как же совместные походы в ресторан или пиццерию? Разделить с мужчиной пристрастие к его любимому блюду? Просто поговорить о том, как же это все вкусно, а не обсуждать вредные качества данного блюда.

4. Естественность



Фото: loveskin.ru

Бум пластической хирургии и накачивания губ уже спал. Конечно, мужчины обращают внимание на девушек с яркой внешностью, но на серьезные отношения с такими мало кто согласится. На данный момент все больше мужчин высказывают свое мнение о том, что девушка должна быть естественной. Долой тонны косметики и неестественной красоты. Пришло время показать себя миру без фильтров.

5. Компромисс



Фото: e-w-e.ru

Многие девушки стремятся сейчас к независимости, и это похвально. Однако семью нужно строить с мудростью. Мужчине не нужен соперник дома, он хочет видеть союзника, который готов уступать и доверять действиям главы семьи.

6. Забота



Фото: www.sunhome.ru

Мужчинам редко нужны красивые слова, они нуждаются в любви и заботе. Окутайте своего избранника лаской, поддержите в трудную минуту, подбодрите, когда это требуется, и вы станете самым главным человеком в его жизни.

7. Юмор



Фото: numerolog8.r

Юмором можно сгладить почти любой конфликт, он спасет и в тех ситуациях, когда мужчина грустит. Это незаменимая вещь для семейной жизни. Куда же без него?

8. Ухоженность



Фото: formulakrasoty.com

Вы часто могли слышать недовольные возгласы мужчин за то, что слишком долго прихорашиваетесь. Но результат того стоит. Ваш мужчина всегда будет любоваться вами и ценить, если вы заботитесь о себе. Радуйте себя и своего любимого.

По материалам: glavcom.ua

Главное фото: www.alteregoo.ru

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