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8 вещей, которые мужчины ценят в женщине больше, чем красоту
Источник материала: ОНТ
Как вы знаете, большинство мужчин при встрече обращают внимание в первую очередь на внешность девушки. Но есть и те качества, которые ценятся больше, чем красота.
1. Умение слушать и слышать
Да, такое простое качество оценит любой мужчина. Представьте, возлюбленный приходит домой и очень устал. Он хочет рассказать о том, что произошло с ним за день, но девушка постоянно его перебивает своими жалобами. Какая будет его реакция? В первые несколько раз он пропустит это мимо ушей, а дальше? Скорее всего, он просто засядет в телефон, потому что не нашел понимания от любимого человека.
2. Непосредственность
Вы часто видите таких девушек, которые улыбаются и радуются жизни? Ситуация скорее напоминает фильм, чем реальность. Многим приходится нелегко в жизни, но когда же радоваться простым вещам? Мужчины обожают женщин, которые готовят и пританцовывают. Которые с невероятными искренними эмоциями принимают стандартные подарки. Которые могут подбежать к любимому и внезапно поцеловать в щечку. Ради таких женщин мужчины готовы горы свернуть.
3. Наслаждение едой
«Кому это понравится?» – подумаете вы. Однако многие мужчины действительно это ценят в своей женщине. Конечно, замечательно, когда девушка следит за фигурой и правильно питается. Но, а как же совместные походы в ресторан или пиццерию? Разделить с мужчиной пристрастие к его любимому блюду? Просто поговорить о том, как же это все вкусно, а не обсуждать вредные качества данного блюда.
4. Естественность
Бум пластической хирургии и накачивания губ уже спал. Конечно, мужчины обращают внимание на девушек с яркой внешностью, но на серьезные отношения с такими мало кто согласится. На данный момент все больше мужчин высказывают свое мнение о том, что девушка должна быть естественной. Долой тонны косметики и неестественной красоты. Пришло время показать себя миру без фильтров.
5. Компромисс
Многие девушки стремятся сейчас к независимости, и это похвально. Однако семью нужно строить с мудростью. Мужчине не нужен соперник дома, он хочет видеть союзника, который готов уступать и доверять действиям главы семьи.
6. Забота
Мужчинам редко нужны красивые слова, они нуждаются в любви и заботе. Окутайте своего избранника лаской, поддержите в трудную минуту, подбодрите, когда это требуется, и вы станете самым главным человеком в его жизни.
7. Юмор
Юмором можно сгладить почти любой конфликт, он спасет и в тех ситуациях, когда мужчина грустит. Это незаменимая вещь для семейной жизни. Куда же без него?
8. Ухоженность
Вы часто могли слышать недовольные возгласы мужчин за то, что слишком долго прихорашиваетесь. Но результат того стоит. Ваш мужчина всегда будет любоваться вами и ценить, если вы заботитесь о себе. Радуйте себя и своего любимого.
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Как вы знаете, большинство мужчин при встрече обращают внимание в первую очередь на внешность девушки. Но есть и те качества, которые ценятся больше, чем красота. 1....
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