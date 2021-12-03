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Женщина ошиблась номером и нашла друга, с которым общается уже 20 лет. Вот как все произошло – почитайте, невероятная история!
Источник материала: ОНТ
Интересную историю знакомства опубликовал
Однажды 60-летняя Глэдис Хэнкерсон из Делрея, штат Флорида в США, ошиблась номером, и нашла друга, с которым уже 20 лет общается.
В тот день Глэдис хотела поговорить со своей сестрой, но набрала 410 вместо 401. В результате она дозвонилась 46-летнему Майку Моффиту из Род-Айленда. Майк сначала вежливо сказал ей, что она ошиблась номером и повесил трубку. Однако незнакомка позвонила еще несколько раз – она неоднократно неправильно набирала код города, и тогда Майк решил с ней поговорить.
Женщина рассказала, что хочет позвонить сестре, чтобы поговорить о своем погибшем сыне, но все время набирает неправильный код города. Майк выразил соболезнования и поддержал ее – после этого Глэдис звонила ему постоянно. Ежедневные телефонные разговоры с годами превратились в дружбу.
Уже больше 20 лет друзья общаются, а встретились впервые недавно в День благодарения. Майк приехал во Флориду вместе с женой и детьми на отдых. Пожилая женщина была очень рада их увидеть.
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Женщина ошиблась номером и нашла друга, с которым общается уже 20 лет. Вот как все произошло – почитайте, невероятная история!
Интересную историю знакомства опубликовал ridus.ru. Однажды 60-летняя Глэдис Хэнкерсон из Делрея, штат Флорида в США, ошиблась номером, и нашла друга, с которым уже 20 лет...
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